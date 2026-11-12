Kanpur News: सेमीफाइनल में पहुंचे नेशनल और रोलैंड क्लब

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किदवईनगर स्थित कानपुर साउथ मैदान पर खेले गए नेशनल क्लब ने 17.1 ओवर में 137 रन बनाए। अश्वनी ने 44 और अनिवेश सिंह ने 27 रन का योगदान दिया। उज्ज्वल और आदर्श त्रिपाठी ने तीन-तीन विकेट झटके। सदर्न क्लब की टीम 16.4 ओवर में 54 रन पर सिमट गई। दिव्यांश सिंह ने तीन, संतोष गुप्ता और विमल गुप्ता ने दो-दो विकेट लिए। दिनेश सिंह प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए।दूसरे मुकाबले में रोलैंड क्लब ने 20 ओवर में आठ विकेट पर 172 रन बनाए। गोपाल सिंह ने 41, अर्पित भदौरिया ने 35, आदित्य राज ने 25 और सात्विक शर्मा ने नाबाद 20 रन बनाए। आयुष कुमार पाल ने तीन, राजवर्धन ने दो विकेट लिए। स्काई क्लब की टीम 18.4 ओवर में 90 रन पर आउट हो गई। अभिषेक दीक्षित ने 17 और वीर सिंह ने 16 रन बनाए। अर्पित भदौरिया ने तीन, सात्विक शर्मा ने दो विकेट लिए। अर्पित भदौरिया को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।