Kanpur News: 52 सीटर बसों में 100 से ज्यादा सवारी, पैर रखने की भी नहीं रही जगह

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दिल्ली से रसूलाबाद होकर औरैया आई एक 52 सीटर बस में 100 से ज्यादा सवारियां थीं। क्षमता से अधिक यात्रियों के कारण बस में पैर रखने की भी जगह नहीं बची। लोकल रूट पर चलने वाली बरौनाकला बस चिचौली के पास पंचर हो गई, जिससे 50 से अधिक यात्रियों को दूसरे वाहनों से औरैया जाना पड़ा।कानपुर रूट के लिए रोडवेज डिपो में भी अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली, जिसके चलते अन्य रूटों से लौटी चार अतिरिक्त बसों को कानपुर भेजा गया। बच्चों को गोद में लेकर यात्रा कर रही महिलाओं को विशेष परेशानी का सामना करना पड़ा।बिधूना में सीट के लिए धक्का-मुक्कीबिधूना में भगत सिंह चौराहे के पास कानपुर मार्ग पर चलने वाली बसों में सवारियों की भारी भीड़ उमड़ी। कानपुर के आजाद नगर व विकास नगर डिपो की बसें आते ही सीट के लिए महिलाओं को धक्का-मुक्की करनी पड़ी। बसों की संख्या कम होने और देरी से आने के कारण यात्रियों को काफी देर इंतजार करना पड़ा। भीड़ अधिक होने से बसों को निर्धारित स्थान पर अधिक देर रोकना संभव नहीं हो सका।पुलिस ने संभाला मोर्चाचौराहे पर लगातार बढ़ती भीड़ को देखते हुए पुलिस ने मोर्चा संभाला। कोतवाल विनेश कुमार सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और महिलाओं को सुरक्षा का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि यदि कोई निशुल्क रोडवेज सेवा का लाभ लेने वाली महिला से किराया वसूलता है तो तत्काल पुलिस को सूचना दें। ऑटो और ई-रिक्शा चालकों को भी सामान्य दिनों की अपेक्षा अधिक किराया वसूलने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई।वर्जनरक्षाबंधन को लेकर अच्छी खासी भीड़ रही है। यात्रियों को दिक्कत न हो। इसे लेकर बसों के फेरे बढ़ाए गए हैं। जहां जो दिक्कत सामने आई। उसे दूर कराया गया है।-अपर्णा मीनाक्षी, एआरएम