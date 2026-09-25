Kanpur News: चक्रवात से झमाझम बारिश, 57.6 मिमी गिरा पानी

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अधिकतम-25 डिग्री सेल्सियसन्यूनतम- 21.2 डिग्री सेल्सियस------------------चक्रवात से झमाझम बारिश, 57.6 मिमी गिरा पानी-8.4 डिग्री दिन और 2.2 डिग्री रात का तापमान गिरा-दो दिन इसी तरह के मौसम का अनुमानमाई सिटी रिपोर्टरकानपुर। पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवात से दिन भर बारिश हुई। ठंडक से लोगों को पंखे बंद करने पड़े। इसके साथ दिन का पारा 8.4 डिग्री नीचे आ गया। रात का न्यूनतम तापमान 2.2 डिग्री नीचे आया। सूरज न निकलने से मौसम वेधशाला में सन शाइन आवर शून्य रिकॉर्ड हुआ। मौसम विभाग ने दो दिन और इसी तरह का मौसम रहने का अनुमान जारी किया है। इस दौरान मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है।चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी वि वि की मौसम वेधशाला में गुरुवार शाम 5.30 बजे से शुक्रवार शाम 5.30 बजे तक 57.6 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके पहले 3 जुलाई को 99.8 मिमी बारिश दर्ज हुई थी। फिर 1 सितंबर को 68 मिमी बारिश दर्ज की गई। लेकिन सीजन में पहली बार लगातार हल्की बारिश हुई है। विवि के मौसम विभाग के नोडल एवं तकनीकी अधिकारी अजय मिश्रा ने बताया किकानपुर में बारिश का यह सिलसिला 26 और 27 सितंबर तक पूरी तरह बना रहेगा। इसके बाद 28 सितंबर से मौसम पूरी तरह से साफ होने के आसार है।बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र की वजह से मानसून दोबारा सक्रिय हुआ है, जिससे अगले 48 घंटों तक मौसम ऐसा ही रहेगा।26 सितंबर को बारिश की संभावना 85 से 100 प्रतिशत है। सुबह से लेकर दोपहर तक गरज-चमक के साथ तेज और भारी बारिश हो सकती है। वही 27 सितंबर दिन रविवार को सुबह तक हल्की बौछारें पड़ने एवं बादल छाए रहने के आसार हैं, लेकिन दोपहर के बाद से मौसम खुलना शुरू हो जाएगा। धूप निकलने के साथ बारिश की संभावना घटकर सिर्फ 15 प्रतिशत रह जाएगी।28 सितंबर दिन सोमवार से आसमान पूरी तरह साफ हो जाएगा और तेज धूप निकलने के आसार है। इसके बाद अगले पूरे हफ्ते बारिश की कोई संभावना नहीं है और मौसम पूरी तरह साफ हो जाएगा। मौसम पूरी तरह खुलने के बाद तापमान में फिर से बढ़ोतरी होगी। जिससे थोड़ी उमस और गर्मी बढ़ सकती है।