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Kanpur News: डिजिटल लेनदेन में सतर्कता से ही सुरक्षित रहेगा पैसा

Wed, 04 Nov 2026 01:37 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 01:37 AM IST
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Money will remain secure only through caution in digital transactions.
कानपुर। पीपीएन कॉलेज और छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में साइबर सुरक्षा, नवाचार एवं वित्तीय साक्षरता पर कार्यशाला आयोजित की गई।
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मुख्य अतिथि सीएसजेएमयू के सीडीसी निदेशक प्रो. आरके द्विवेदी ने कहा कि डिजिटल लेनदेन में सतर्कता से ही पैसा सुरक्षित रह सकता है। अध्यक्षता कॉलेज के प्राचार्य प्रो. अनूप कुमार सिंह ने की। आईआईटी कानपुर के प्रोग्राम मैनेजर श्रवण शर्मा और साइबर सिक्योरिटी इंस्ट्रक्टर अमरीश खरी ने साइबर सुरक्षा और डिजिटल लेनदेन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा कीं। डॉ. कीर्ति चौहान, डॉ. एसपी श्रीवास्तव, डॉ. ललित मौर्य, डॉ. यशवीर गौतम, डॉ. ऋषभ गुप्ता और डॉ. सृष्टि कटियार मौजूद रहीं।
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