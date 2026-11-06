Kanpur News: मेटा के अलर्ट ने बचाई युवक की जान, 12 मिनट में पहुंची पुलिस

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ककवन थाना क्षेत्र निवासी युवक पशु फार्म में मजदूरी करता है। पुलिस के मुताबिक, वह एक युवती से प्रेम करता था और उससे शादी करना चाहता था। अचानक युवती ने बातचीत बंद कर दी तो वह तनाव में आ गया। इसी के चलते उसने आत्मघाती कदम उठाया।रात 10:23 बजे मेटा ने पुलिस महानिदेशक मुख्यालय के सोशल मीडिया सेंटर को ई-मेल से अलर्ट भेजा। डीजीपी राजीव कृष्ण के निर्देश पर सेंटर की टीम ने मेटा से मिले मोबाइल नंबर के आधार पर युवक की लोकेशन ट्रेस कर कानपुर पुलिस को सूचना दी। ककवन थाने के उपनिरीक्षक ओमवीर सिंह, अमित सहाय और आरक्षी अनिल गुप्ता ने मौके पर पहुंचकर परिजन को पोस्ट की जानकारी दी और युवक को अस्पताल पहुंचाया। होश आने पर उसने पुलिस को अपनी परेशानी बताई।तीन साल में 4186 लोगों की बचाई जानयूपी पुलिस और मेटा के बीच 2022 से यह व्यवस्था लागू है। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आत्महत्या से संबंधित पोस्ट मिलने पर मेटा पुलिस मुख्यालय को ई-मेल और फोन से अलर्ट भेजता है। एक जनवरी 2023 से 31 अक्तूबर 2026 तक ऐसे अलर्ट पर सक्रियता दिखाकर पुलिस 4186 लोगों की जान बचा चुकी है।