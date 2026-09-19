मामा का कत्ल: सिर और गर्दन पर धारदार औजार से 10 वार, ये शब्द कहने पर भड़का भांजा; मारकर तीसरी मंजिल से फेंका

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सदर कोतवाली क्षेत्र के डूडा कॉलोनी नंबर 5/12 में रह रहे दीपनारायण पांडेय उर्फ छोटू (42) ई-रिक्शा चलाते थे। दीपनारायण के साथ उनका भांजा अचलगंज थाना क्षेत्र के नेवरना निवासी उमंग त्रिपाठी भी रहता था। दोनों शराब व कई तरह के नशे के आदी थे।पड़ोसी सुधीर शुक्ला ने बताया कि उमंग की मां के चाल-चलन को लेकर दोनों में आए-दिन विवाद होता था। बृहस्पतिवार की रात भी दोनों में विवाद की तेज आवाजें आ रही थीं। शुक्रवार सुबह करीब सात बजे उमंग ने दीपनारायण की धारदार हथियार से हत्या कर शव तीसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया। किसी को पता न चले इसलिए उमंग शव को चादर से ढक रहा था। यह देख पड़ोसी ने सूचना पुलिस को दी दी।