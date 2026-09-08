Kanpur News: सामूहिक वंदेमातरम गायन ने बिखेरे देशभक्ति के रंग

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छात्र-छात्राओं ने महिला सुरक्षा, स्वच्छता, पर्यावरण सुरक्षा एवं सतत विकास और नागरिक जिम्मेदारी के प्रति सजग रहने की शपथ ली। विद्यार्थियों को शपथ पत्र भी वितरित किए गए। इस दौरान छात्रों को बताया गया कि देश के विकास और सामाजिक बदलाव में प्रत्येक नागरिक की भागीदारी जरूरी है। अभियान के माध्यम से बच्चों और युवाओं को सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक करने और उनमें राष्ट्र के प्रति कर्तव्य व जिम्मेदारी की भावना विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है।प्रधानाचार्य रागिनी अग्रवाल और शिक्षक-शिक्षिकाओं ने विद्यार्थियों का उत्साह बढ़ाया। अंत में छात्रों को मिष्ठान वितरित किया गया। आरती गुप्ता, दिलीप तिवारी, आशा रावत, अनंत दीक्षित, विशाल गिरी व निकेत गुप्ता मौजूद रहे।