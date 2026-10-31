फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Married woman dies eight months after wedding; murder alleged

Kanpur News: शादी के आठ माह बाद विवाहिता की मौत, हत्या का आरोप

Sat, 31 Oct 2026 02:30 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 31 Oct 2026 02:30 AM IST
विज्ञापन
Married woman dies eight months after wedding; murder alleged
कानपुर। सेन पश्चिमपारा में करवाचौथ पर मायके से शगुन न भेजे जाने को लेकर हुए विवाद के बाद नवविवाहिता की शुक्रवार दोपहर संदिग्ध हालात में मौत हो गई। ससुराल के कमरे में उसका शव जमीन पर पड़ा मिला। परिजन ने हत्या का आरोप लगाया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजा।
विज्ञापन


कन्नौज के ठठिया श्यामनगर निवासी किसान उमेश सैनी की बेटी मुस्कान (21) की शादी 20 फरवरी 2026 को न्यूआजाद नगर निवासी ऑटो चालक सागर से हुई थी। भाई सुमित के मुताबिक करवाचौथ का त्योहार न भेजने पर बुधवार को ससुरालीजन ने बहन को प्रताड़ित किया। सागर गाली गलौज करके घर से निकल गया था।
विज्ञापन

आरोप है कि गुरुवार को करवा चौथ पर भी सागर पूरे दिन और रात घर नहीं आया। पूरी बात मुस्कान ने अपनी भाभी बिट्टन को बताई थी। शुक्रवार दोपहर सागर ने फोन कर बताया कि मुस्कान ने फंदा लगा लिया है। मायका पक्ष को उसका शव जमीन पर पड़ा मिला। ससुरालीजन भी घर पर नहीं मिले। भाई ने गला दबाकर हत्या करने के बाद भाग जाने का आरोप लगाया। थाना प्रभारी मूलचंद्र चौरसिया ने बताया कि गले में फंदे के निशान पाए गए हैं। तहरीर व पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed