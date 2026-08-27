Kanpur News: रक्षाबंधन को लेकर सजे बाजार, बहनों को लुभा रहीं आकर्षक राखियां

विज्ञापन

अकबरपुर, पुखरायां, रसूलाबाद, झींझक, सिकंदरा, रूरा, मूसानगर समेत अन्य प्रमुख कस्बों की बाजार इन दिनों गुलजार है। बाजार में रक्षाबंधन को लेकर खरीदारी हो रही है। राखियों की दुकान पर सामान्य राखियां 10 से 20 रुपये, मोती और स्टोन वाली राखियां 30 से 80 रुपये, डिजाइनर राखियां 50 से 150 रुपये तथा आकर्षक फैंसी राखियां 100 से 250 रुपये तक में बिक रही हैं। बच्चों के लिए कार्टून, लाइट और म्यूजिक वाली राखियां भी दुकानों पर उपलब्ध हैं, जिनकी कीमत करीब 50 से 200 रुपये तक है। वहीं चांदी जैसी डिजाइन वाली प्रीमियम राखियां 400 से 1000 रुपये तक में मिल रही हैं। अकबरपुर के दुकानदार राहुल, शिवम का कहना है कि रक्षाबंधन नजदीक आने के साथ राखियों की खरीदारी बढ़ने लगी है। बहनें भाई की पसंद के अनुसार रंग और डिजाइन वाली राखियां पसंद कर रही हैं। बाजारों में राखियों के साथ गिफ्ट पैक और पूजा सामग्री की दुकानों पर भी रौनक बढ़ गई है।....................राखियों के साथ मिठाई और गिफ्ट की दुकानों पर भी बढ़ी रौनकरक्षाबंधन पर्व को लेकर बाजारों में राखियों के साथ मिठाई और गिफ्ट की दुकानों पर भी चहल-पहल बढ़ गई है। बहनें भाइयों के लिए राखी के साथ उपहार भी पसंद कर रही हैं। दुकानों पर कपड़े, परफ्यूम, कॉस्मेटिक, घड़ी, चॉकलेट और आकर्षक गिफ्ट पैक सजाए गए हैं। वहीं मिठाई की दुकानों पर भी पर्व को देखते हुए विशेष पैकिंग की तैयारी की जा रही है। दुकानदारों को रक्षाबंधन पर अच्छी बिक्री की उम्मीद है।