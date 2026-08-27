चित्रकूट में मंदाकिनी फिर उफनाई, रामघाट जलमग्न...दुकानों तक पहुंचा नदी का पानी

रामघाट के रास्ते किए गए बंद

जलस्तर बढ़ने के कारण संत तुलसीदास मंदिर, मतगजेंद्र नाथ मंदिर और भरत मंदिर की ओर जाने वाले रास्तों को बंद कर दिया गया है। प्रशासन और सिंचाई विभाग की टीमें स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। रामघाट क्षेत्र में पानी बढ़ने के कारण स्थानीय दुकानदारों और श्रद्धालुओं की परेशानी बढ़ गई है। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर पूरे क्षेत्र में लोगों की आवाजाही रोक दी है।