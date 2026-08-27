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चित्रकूट में मंदाकिनी फिर उफनाई, रामघाट जलमग्न...दुकानों तक पहुंचा नदी का पानी

Thu, 27 Aug 2026 11:52 AM IST
प्रसून शुक्ला न्यूज डेस्क, अमर उजाला,चित्रकूट
न्यूज डेस्क, अमर उजाला,चित्रकूट Published by: प्रसून शुक्ला Updated Thu, 27 Aug 2026 11:52 AM IST
सार

Chitrakoot News: मध्य प्रदेश और पहाड़ी इलाकों में रात से हो रही बारिश के बाद धर्मनगरी में मंदाकिनी नदी एक बार फिर उफान पर आ गई। बृहस्पतिवार को नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा।

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Mandakini River Swells Again After Rain, Ramghat Submerged as Water Reaches Shops
खतरे के निशान के पार पहुंची मंदाकिनी - फोटो : amar ujala

विस्तार
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रामघाट की मुख्य सड़क और दुकानों तक पानी पहुंच गया। लगातार बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट जारी कर रामघाट क्षेत्र को पूरी तरह बंद कर दिया है। सिंचाई विभाग के अनुसार, बृहस्पतिवार सुबह मंदाकिनी का जलस्तर धीरे-धीरे बढ़ रहा था।

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सुबह करीब 10 बजे के बाद जलस्तर में अचानक तेजी आई और 11 बजे नदी ने खतरे का निशान 126.500 मीटर पार कर लिया। इसके बाद रामघाट की मुख्य सड़क, दुकानें और घाट पानी में डूब गए।

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Mandakini River Swells Again After Rain, Ramghat Submerged as Water Reaches Shops
खतरे के निशान के पार पहुंची मंदाकिनी - फोटो : amar ujala

रामघाट के रास्ते किए गए बंद

जलस्तर बढ़ने के कारण संत तुलसीदास मंदिर, मतगजेंद्र नाथ मंदिर और भरत मंदिर की ओर जाने वाले रास्तों को बंद कर दिया गया है। प्रशासन और सिंचाई विभाग की टीमें स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। रामघाट क्षेत्र में पानी बढ़ने के कारण स्थानीय दुकानदारों और श्रद्धालुओं की परेशानी बढ़ गई है। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर पूरे क्षेत्र में लोगों की आवाजाही रोक दी है।

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नदी किनारे न जाने की अपील

प्रशासन की ओर से स्थानीय लोगों और पर्यटकों से मंदाकिनी नदी और उसके आसपास के क्षेत्रों में जाने से बचने की अपील की गई है। जलस्तर लगातार बढ़ने की स्थिति में प्रशासन की ओर से आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

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