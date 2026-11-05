कानपुर: शौक पूरे करने के लिए बाइकें चोरी कर औने-पौने दामों में बेचता था, गिरफ्तार; तीन बाइकें बरामद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Shikha Pandey Updated Thu, 05 Nov 2026 10:57 PM IST
विज्ञापन
बर्रा पुलिस ने गुरुवार को गोविंदनगर निवासी धीरज को वाहन चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया है। उसकी निशानदेही पर चोरी की तीन बाइकें बरामद की गई हैं। डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि धीरज ने उक्त बाइकें बर्रा, घाटमपुर और कानपुर देहात से चोरी की हैं। धीरज पुरानी बाइकें चोरी कर उन्हें औने-पौने दामों में अपने शौक पूरे करने के लिए बेचता था। धीरज के अन्य साथियों की तलाश की जा रही है।
विज्ञापन