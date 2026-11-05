कानपुर: शौक पूरे करने के लिए बाइकें चोरी कर औने-पौने दामों में बेचता था, गिरफ्तार; तीन बाइकें बरामद

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बर्रा पुलिस ने गुरुवार को गोविंदनगर निवासी धीरज को वाहन चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया है। उसकी निशानदेही पर चोरी की तीन बाइकें बरामद की गई हैं। डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि धीरज ने उक्त बाइकें बर्रा, घाटमपुर और कानपुर देहात से चोरी की हैं। धीरज पुरानी बाइकें चोरी कर उन्हें औने-पौने दामों में अपने शौक पूरे करने के लिए बेचता था। धीरज के अन्य साथियों की तलाश की जा रही है।