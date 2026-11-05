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कानपुर: शौक पूरे करने के लिए बाइकें चोरी कर औने-पौने दामों में बेचता था, गिरफ्तार; तीन बाइकें बरामद

Thu, 05 Nov 2026 10:57 PM IST
Shikha Pandey न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Shikha Pandey Updated Thu, 05 Nov 2026 10:57 PM IST
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Man arrested for stealing motorcycles to fund his personal interests and selling them at throwaway prices
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला
बर्रा पुलिस ने गुरुवार को गोविंदनगर निवासी धीरज को वाहन चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया है। उसकी निशानदेही पर चोरी की तीन बाइकें बरामद की गई हैं। डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि धीरज ने उक्त बाइकें बर्रा, घाटमपुर और कानपुर देहात से चोरी की हैं। धीरज पुरानी बाइकें चोरी कर उन्हें औने-पौने दामों में अपने शौक पूरे करने के लिए बेचता था। धीरज के अन्य साथियों की तलाश की जा रही है।
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