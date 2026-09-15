कानपुर: पुलिस चौकी में पिटाई के आरोप पर विधायक का हंगामा, एसीपी ने कहा- आरोप निराधार

चौकी में पूछताछ को लेकर उठे सवाल

मामले में पुलिस अधिकारियों के पुराने निर्देशों को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। पूर्व एडिशनल पुलिस कमिश्नर आशुतोष कुमार ने चारों जोन के डीसीपी, एडीसीपी, एसीपी और थाना प्रभारियों को निर्देश दिए थे कि किसी आरोपी को पकड़ने के बाद पहले थाना प्रभारी को इसकी जानकारी दी जाएगी और पूछताछ थाने में ही की जाएगी। चौकी में पूछताछ नहीं करने के निर्देश थे। मौजूदा मामले में युवक को चौकी लाकर पूछताछ किए जाने से इन निर्देशों के पालन को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं।