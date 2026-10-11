Kanpur News: ऑल इंडिया शतरंज चैंपियनशिप में माहू, आरोहन और स्तुति शीर्ष पर

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अंडर-17 बालक वर्ग में केरल के श्रीहरि, कर्नाटक के गुहान एनएच, महाराष्ट्र के शौर्य स्वप्निल और अलौकिक सिन्हा, नॉर्थ ईस्ट के परमबराता सरकार, तमिलनाडु के आरएच रेवलिन राम, उत्तराखंड के स्पर्श बिष्ट और उत्तर प्रदेश के मोहम्मद हसनैन चार-चार अंक हासिल कर चुके हैं। बालिका वर्ग में पश्चिम बंगाल की भूमिका बल 4.5 अंक पर हैं। सात खिलाड़ी चार-चार अंकों के साथ मुकाबले में बने हुए हैं।अंडर-14 बालक वर्ग में नॉर्थ वेस्ट के कियान कावलकर कुमार पटेल 4.2 अंकों के साथ दूसरे स्थान की दौड़ में हैं। आंध्र प्रदेश-तेलंगाना के अक्षत कुमार, तमिलनाडु-पुडुचेरी के जेसन जुबजेलिन, कर्नाटक-गोवा के समर्थ एन. नायडू, केरल के एरिक सानिश और पश्चिम बंगाल के एनिरबन साहू व स्पंदन देबनाथ चार-चार अंकों पर हैं। अंडर-14 बालिका वर्ग में महाराष्ट्र की अश्विनी अग्रवाल 4.5 अंक लेकर शीर्ष खिलाड़ी के पीछे हैं।कर्नाटक की लेह आर. जोसफ और आध्या रंगनाथ, बिहार की मोनाली विश्वास, पश्चिम बंगाल की अद्वितीया तथा तमिलनाडु की अलागू सुदीक्षा चार-चार अंकों पर हैं। वहीं, अंडर-19 बालक वर्ग में तमिलनाडु के मेहुल एसयू और बिहार के देवांजन सिन्हा ने 4.5-4.5 अंक हासिल किए हैं। अंडर-19 बालिका वर्ग में नॉर्थ ईस्ट की विपश्यना उपाध्याय, पश्चिम बंगाल की राहिनी दास और महाराष्ट्र की आर्य श्रीकांत नायक 4.5-4.5 अंकों के साथ संयुक्त रूप से आगे हैं।प्रिंसिपल वनिता मेहरोत्रा ने बताया कि प्रत्येक वर्ग से शीर्ष पांच खिलाड़ियों का चयन स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसजीएफआई) में आईसीएसई का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाएगा। इस मौके पर विद्यालय के क्रीड़ा अध्यापक अनिल कुमार शर्मा, विनोद गुप्ता और हरीश रस्तोगी मौजूद रहे।