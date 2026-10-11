फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Maharaja Agrasen Jayanti celebrated with great fanfare; procession taken out.

Kanpur News: धूमधाम से मनाई महाराजा अग्रसेन की जयंती, निकाली शोभायात्रा

Sun, 11 Oct 2026 02:42 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 02:42 AM IST
विज्ञापन
Maharaja Agrasen Jayanti celebrated with great fanfare; procession taken out.
कानपुर। फूलबाग स्थित अग्रसेन चौक पर शनिवार को महाराजा अग्रसेन की जयंती धूमधाम से मनाई गई। महाराजा अग्रसेन वंशज सभा और अग्रवाल सभा के संयुक्त आयोजन में चौक को आकर्षक लाइटों से सजाया गया। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच प्रतिमा पूजन और महाआरती के बाद भव्य शोभायात्रा निकाली गई। यह बिरहाना रोड, नयागंज, अग्रसेन स्मृति भवन होकर मेस्टन रोड पहुंची। आकर्षक झांकियों पर लोगों ने पुष्पवर्षा की। समाजसेवा में उल्लेखनीय योगदान के लिए योगेश अग्रवाल को सम्मानित किया गया। समाज के लोगों, सांसदों और विधायकों का भी सम्मान हुआ। प्रसाद वितरण के साथ विशाल भंडारा देर रात तक चला।
विज्ञापन


संयोजक आलोक अग्रवाल ने कहा कि महाराजा अग्रसेन ने एक ईंट और एक रुपये के सहयोग की परंपरा शुरू कर जरूरतमंदों को घर बसाने और व्यापार शुरू करने में मदद का संदेश दिया। उनके आदर्श आज भी समाज को सेवा, सहयोग और समानता की प्रेरणा देते हैं। कार्यक्रम में रामकिशन जिंदल, ओमप्रकाश अग्रवाल, पदम मित्तल, कैलाश चंद्र अग्रवाल, गोपाल अग्रवाल, कमल किशोर अग्रवाल, उमेश चंद्र अग्रवाल, राजबाबू अग्रवाल, प्रेम प्रकाश अग्रवाल, गोविंद प्रसाद, विजय अग्रवाल और मधुप अग्रवाल मौजूद रहे। (संवाद)
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed