कानपुर: निर्माणाधीन मकान में मृत मिला काटने वाला घोड़ा; तीन लोगों पर किया था हमला

मंगलवार सुबह मकान के अंदर घोड़ा मृत पड़ा मिला। इसकी सूचना मिलने पर नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची और घोड़े को हटाने की कार्रवाई शुरू की। घोड़ा किसका था, अभी इसकी जानकारी नहीं हो सकी है। नगर निगम की टीम मौके पर मौजूद है। घोड़े की मौत किस वजह से हुई, इसकी भी जानकारी जुटाई जा रही है।