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कानपुर: निर्माणाधीन मकान में मृत मिला काटने वाला घोड़ा; तीन लोगों पर किया था हमला

Tue, 15 Sep 2026 11:58 AM IST
प्रसून शुक्ला न्यूज डेस्क, अमर उजाला,कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला,कानपुर Published by: प्रसून शुक्ला Updated Tue, 15 Sep 2026 11:58 AM IST
सार

Kanpur News: चकेरी थानाक्षेत्र के सनिगवां स्थित डबल स्टोरी कॉलोनी में सोमवार को तीन लोगों को काटने वाला घोड़ा मंगलवार सुबह एक निर्माणाधीन मकान के अंदर मृत मिला। सूचना पर नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची।

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Mad Horse Attacks Three in Kanpur, Found Dead Inside Under-Construction House
सांकेतिक - फोटो : सांकेतिक

विस्तार
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सोमवार को घोड़े ने कॉलोनी में तीन लोगों को काटकर घायल कर दिया था। इसके बाद लोगों ने घोड़े को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन वह एक निर्माणाधीन मकान के अंदर घुस गया। रातभर घोड़ा मकान के अंदर ही रहा।

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मंगलवार सुबह मकान के अंदर घोड़ा मृत पड़ा मिला। इसकी सूचना मिलने पर नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची और घोड़े को हटाने की कार्रवाई शुरू की। घोड़ा किसका था, अभी इसकी जानकारी नहीं हो सकी है। नगर निगम की टीम मौके पर मौजूद है। घोड़े की मौत किस वजह से हुई, इसकी भी जानकारी जुटाई जा रही है।

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