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कानपुर। मूलगंज थाना क्षेत्र के तोपखाना बाजार निवासी कलीम उर्फ शिब्बू ने पुलिस को बताया कि उनके मकान के भूतल पर गैराज है। वह पत्नी के साथ प्रथम तल पर रहते हैं। 26 नवंबर की शाम करीब चार बजे वह परिवार के साथ लखनऊ में शादी समारोह में गए थे। 27 नवंबर की शाम करीब छह बजे लौटे तो मेन गेट का ताला टूटा मिला। चोर नकदी, बर्तन समेत करीब 50 हजार का माल ले गए। मूलगंज थाना प्रभारी विक्रम सिंह के अनुसार आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। (संवाद)