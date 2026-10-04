Kanpur News: ठेकेदार पर जानलेवा हमला

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कानपुर। चकेरी के आनंदनगर निवासी गोविंद त्रिपाठी (52) नगर निगम के ठेकेदार हैं। उनके भाई मनीष त्रिपाठी ने बताया कि गोविंद संजीवनगर में सड़क निर्माण करा रहे थे। तभी एक युवक वहां पहुंचा और गालीगलौज करने लगा। उसकी हरकत देखकर क्षेत्रीय लोगों ने उसे समझाने का प्रयास किया। इसके बाद वह वहां से चला गया। मनीष के मुताबिक कुछ देर बाद आरोपी दोबारा वहां पहुंचा। इस बार उसने पीछे से गोविंद पर गड़ासे से हमला कर दिया। पुलिस ने गोविंद को हैलट पहुंचाया। थाना प्रभारी अजय प्रकाश मिश्र ने बताया आरोपी की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। (संवाद)