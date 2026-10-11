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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Launch of the CSJMU Global Bulletin

Kanpur News: दि सीएसजेएमयू ग्लोबल बुलेटिन का शुभारंभ

Sun, 11 Oct 2026 02:10 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 02:10 AM IST
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Launch of the CSJMU Global Bulletin
कानपुर। छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय में शनिवार को ‘विश्व स्वागतम् 2026’ का आयोजन किया गया। इस मौके पर विवि में पढ़ रहे 70 से अधिक विदेशी छात्रों ने सनातन संस्कृति की झलक देखी।
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इस मौके पर दि सीएसजेएमयू ग्लोबल बुलेटिन का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ कुलपति प्रो. विनय कुमार पाठक ने दीप जलाकर किया। समारोह में बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान, मिस्र और विभिन्न अफ्रीकी देशों के विद्यार्थी शामिल हुए। ऋतु पॉल और प्रोमिता लाबोनी शाह ने गायन प्रस्तुत किया।
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बिनिका सरकार और तनुश्री ने वंदे मातरम की धुन पर सितार वादन किया। अद्रिता डे की नृत्य प्रस्तुति तथा पूजा देबनाथ और अन्नाशा दास के समूह नृत्य प्रस्तुत किया। कुलसचिव राकेश मिश्रा, प्रो. सुधांशु पांडिया, प्रो. बृष्टि मित्रा, शिल्पा कायस्थ आदि मौजूद रहीं। ब्यूरो
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