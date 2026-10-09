Kanpur News: ट्रांसगंगा सिटी पुल के लिए भूमि अधिग्रहण शुरू, अगले हफ्ते से होगा निर्माण

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

पुल का निर्माण गंगा की धारा के दोनों तरफ से एक साथ होगा। इसे पूरा करने में तीन साल का समय लगेगा। सेतु निगम की लखनऊ इकाई इस पुल का निर्माण कराएगी। गंगा पर वाई-आकार का यह पुल लगभग चार किलोमीटर लंबा होगा। इसकी निर्माण लागत 560 करोड़ रुपये है। आगरा की पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड और हरियाणा की एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड को छह महीने पहले ठेका मिला था। पुल के लिए कटरी शंकरपुर और लोधवाखेड़ा में किसानों से डेढ़ हेक्टेयर जमीन अधिग्रहीत की जानी है। राजस्व विभाग की टीम जमीन का सर्वे कर चुकी है।पुल की दो-दो लेन शहर में रानीघाट और धोबीघाट से शुरू होंगी। सेतु निगम ने नगर निगम को भैरोघाट और धोबीघाट की जमीन उपलब्ध कराने के लिए पत्र भेजा है। भैरोघाट पंपिंग स्टेशन परिसर में जलकल विभाग की कॉलोनी के 33 आवास पुल के दायरे में आ रहे हैं। ये आवास निष्प्रयोज्य घोषित हो चुके हैं, जिन्हें तोड़कर पंपिंग स्टेशन के पास नए आवास बनाए जाएंगे। यह पुल उन्नाव जिले में ट्रांसगंगा सिटी के गेट नंबर-दो के पास उतरेगा।कोटदो-चार दिन में किसानों की सूची जारी होने के साथ ही मुआवजा तय हो जाएगा। इस प्रक्रिया के दौरान ही निर्माण के लिए गंगा के दोनों तरफ अभी तक जो जमीन मिली है, उस पर एक हफ्ते में निर्माण शुरू कर दिया जाएगा। - केके श्रीवास्तव, प्रोजेक्ट मैनेजर, सेतु निगम, लखनऊ