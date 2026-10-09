Kanpur News: ट्रांसगंगा सिटी पुल के लिए भूमि अधिग्रहण शुरू, अगले हफ्ते से होगा निर्माण
कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 02:52 AM IST
Updated Fri, 09 Oct 2026 02:52 AM IST
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कानपुर। बहुप्रतीक्षित ट्रांसगंगा सिटी फोरलेन पुल के लिए जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू हो गई है। नगर और उन्नाव जिला प्रशासन यह कार्य कर रहे हैं। सेतु निगम ने एक हफ्ते बाद निर्माण शुरू करने का दावा किया है।
पुल का निर्माण गंगा की धारा के दोनों तरफ से एक साथ होगा। इसे पूरा करने में तीन साल का समय लगेगा। सेतु निगम की लखनऊ इकाई इस पुल का निर्माण कराएगी। गंगा पर वाई-आकार का यह पुल लगभग चार किलोमीटर लंबा होगा। इसकी निर्माण लागत 560 करोड़ रुपये है। आगरा की पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड और हरियाणा की एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड को छह महीने पहले ठेका मिला था। पुल के लिए कटरी शंकरपुर और लोधवाखेड़ा में किसानों से डेढ़ हेक्टेयर जमीन अधिग्रहीत की जानी है। राजस्व विभाग की टीम जमीन का सर्वे कर चुकी है।
पुल की दो-दो लेन शहर में रानीघाट और धोबीघाट से शुरू होंगी। सेतु निगम ने नगर निगम को भैरोघाट और धोबीघाट की जमीन उपलब्ध कराने के लिए पत्र भेजा है। भैरोघाट पंपिंग स्टेशन परिसर में जलकल विभाग की कॉलोनी के 33 आवास पुल के दायरे में आ रहे हैं। ये आवास निष्प्रयोज्य घोषित हो चुके हैं, जिन्हें तोड़कर पंपिंग स्टेशन के पास नए आवास बनाए जाएंगे। यह पुल उन्नाव जिले में ट्रांसगंगा सिटी के गेट नंबर-दो के पास उतरेगा।
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कोट
दो-चार दिन में किसानों की सूची जारी होने के साथ ही मुआवजा तय हो जाएगा। इस प्रक्रिया के दौरान ही निर्माण के लिए गंगा के दोनों तरफ अभी तक जो जमीन मिली है, उस पर एक हफ्ते में निर्माण शुरू कर दिया जाएगा। - केके श्रीवास्तव, प्रोजेक्ट मैनेजर, सेतु निगम, लखनऊ
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पुल का निर्माण गंगा की धारा के दोनों तरफ से एक साथ होगा। इसे पूरा करने में तीन साल का समय लगेगा। सेतु निगम की लखनऊ इकाई इस पुल का निर्माण कराएगी। गंगा पर वाई-आकार का यह पुल लगभग चार किलोमीटर लंबा होगा। इसकी निर्माण लागत 560 करोड़ रुपये है। आगरा की पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड और हरियाणा की एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड को छह महीने पहले ठेका मिला था। पुल के लिए कटरी शंकरपुर और लोधवाखेड़ा में किसानों से डेढ़ हेक्टेयर जमीन अधिग्रहीत की जानी है। राजस्व विभाग की टीम जमीन का सर्वे कर चुकी है।
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पुल की दो-दो लेन शहर में रानीघाट और धोबीघाट से शुरू होंगी। सेतु निगम ने नगर निगम को भैरोघाट और धोबीघाट की जमीन उपलब्ध कराने के लिए पत्र भेजा है। भैरोघाट पंपिंग स्टेशन परिसर में जलकल विभाग की कॉलोनी के 33 आवास पुल के दायरे में आ रहे हैं। ये आवास निष्प्रयोज्य घोषित हो चुके हैं, जिन्हें तोड़कर पंपिंग स्टेशन के पास नए आवास बनाए जाएंगे। यह पुल उन्नाव जिले में ट्रांसगंगा सिटी के गेट नंबर-दो के पास उतरेगा।
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दो-चार दिन में किसानों की सूची जारी होने के साथ ही मुआवजा तय हो जाएगा। इस प्रक्रिया के दौरान ही निर्माण के लिए गंगा के दोनों तरफ अभी तक जो जमीन मिली है, उस पर एक हफ्ते में निर्माण शुरू कर दिया जाएगा। - केके श्रीवास्तव, प्रोजेक्ट मैनेजर, सेतु निगम, लखनऊ