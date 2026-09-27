Kanpur News: जल निकासी के लिए कुरसौली नहर मार्ग काटा, आवाजाही ठप
कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 02:39 AM IST
Updated Sun, 27 Sep 2026 02:39 AM IST
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कानपुर। कुरसौली समेत आसपास के गांवों में जलभराव की समस्या पर कुछ ग्रामीणों ने शनिवार को कुरसौली नहर मार्ग काट दिया, जिससे आवाजाही ठप हो गई है। राहगीरों और वाहन सवारों को कुरसौली गांव के अंदर से होकर मंधना और कल्याणपुर की ओर जाना पड़ रहा है।
कुरसौली नहर पुल के दोनों तरफ बारिश के पानी की निकासी के लिए भूमिगत बड़े बड़े पाइप डाले गए थे, लेकिन लोगों ने अतिक्रमण कर उस पर दुकानें बना लीं। पाइप बंद होने से मोहनपुर नई बस्ती और कुरसौली नई बस्ती में जलभराव की समस्या हो गई। गलियो में आधा से डेढ़ फीट तक पानी भर गया। क्षेत्र के लोगों ने अधिकारियों को समस्या बताई है।
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कुरसौली नहर पुल के दोनों तरफ बारिश के पानी की निकासी के लिए भूमिगत बड़े बड़े पाइप डाले गए थे, लेकिन लोगों ने अतिक्रमण कर उस पर दुकानें बना लीं। पाइप बंद होने से मोहनपुर नई बस्ती और कुरसौली नई बस्ती में जलभराव की समस्या हो गई। गलियो में आधा से डेढ़ फीट तक पानी भर गया। क्षेत्र के लोगों ने अधिकारियों को समस्या बताई है।
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