अस्पताल में कुत्ते-बिल्लियों की आवाजाही पर रखें नजर : सीएचसी अधीक्षक

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चिकित्साधीक्षक दोपहर करीब 12:30 बजे पीएचसी पहुंचे। उन्होंने पीएचसी प्रभारी डॉ. रीता सिंह और स्टाफ नर्स ज्योति से प्रसव के संबंध में जानकारी ली। डॉ. रीता सिंह ने बताया कि दलेलपुर गांव निवासी दीक्षा (32) पत्नी विनय कुमार को प्रसव पीड़ा होने पर रात में अस्पताल लाया गया था। मंगलवार सुबह करीब तीन बजे उन्होंने सामान्य प्रसव से बेटे को जन्म दिया। जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। पीएचसी प्रभारी ने बताया कि अस्पताल में औसतन हर महीने 35 से 40 सामान्य प्रसव हो रहे हैं।वहीं, मौसमी बुखार, खांसी और जुकाम से पीड़ित 10 से 15 मरीज प्रतिदिन ओपीडी में उपचार के लिए पहुंच रहे हैं। चिकित्साधीक्षक ने अस्पताल परिसर में साफ-सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखने के साथ कुत्ते-बिल्लियों की आवाजाही पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ओपीडी में आने वाले कुछ मरीज अपने पालतू कुत्तों को भी साथ ले आते हैं। ऐसे में लापरवाही से जच्चा और नवजात के स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है। सतर्कता रखें जिससे परिसर में कोई भी कुत्ता या बिल्ली प्रवेश न कर सके।