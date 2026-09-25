कानपुर: अलग-अलग थाना क्षेत्रों में युवकों ने लगाया फंदा, पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे, परिजन बेहाल

कानपुर के विभिन्न इलाकों में तनाव, गृहक्लेश और डिप्रेशन के चलते खुदकुशी के मामलों में अचानक इजाफा देखने को मिला है। अलग-अलग थाना क्षेत्रों बिठूर, गुजैनी और चकेरी में बीते 24 घंटों के दौरान तीन युवकों ने फंदा लगाकर जान दे दी। घटनाओं की सूचना मिलते ही संबंधित थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

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बिठूर के ईश्वरीगंज में नीरज बृहस्पतिवार देर रात पत्नी सुशीला से किसी बात को लेकर विवाद के बाद छत पर चला गया। सुबह सुशीला छत पर पहुंची, तो पति को मृत पाया। वहीं, गुजैनी निवासी सुमित निजी कंपनी में मजदूर था। पिता श्रीबाबू के मुताबिक देर शाम वह ड्यूटी से शराब के नशे में लौटा। इसके बाद उसने फंदा लगाकर जान दे दी। पुलिस ने मामलों में पुलिस ने मोबाइल कब्जे में लेकर जांच शुरू की।