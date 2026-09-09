यूपी: ‘हैलो, हैव यू इन डेब्ट?’ 12वीं पास फर्राटेदार अंग्रेजी से करते थे ठगी, वसूलते थे पाउंड-डॉलर, पढ़ें मामला

कानपुर में महज 12वीं पास युवकों ने फर्राटेदार अंग्रेजी बोल यूनाइटेड किंगडम (यूके) के कई लोगों को अपने जाल में फंसाया है। उन्हें क्रेडिट इन्वेस्टिगेटिंग डिपार्टमेंट से कॉल किए जाने की बात कहकर लोन सेटलमेंट और बीमा पॉलिसी की बकाया किस्तों में छूट दिलाने का लालच देते और बदले में पाउंड व डॉलर वसूल रहे थे। यह जानकारी क्राइम ब्रांच और साइबर क्राइम ब्रांच पुलिस को सोमवार रात जाजमऊ के केडीए चौराहा स्थित बिल्डिंग से पकड़े गए कॉल सेंटर की पड़ताल से हुई।

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साइबर क्राइम ब्रांच ने सेंटर के मैनेजर अब्दुल वाहिब, लखनऊ में कॉल रिसीव करने वाले युवराज शुक्ला और इंटरनिटी डिजी इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के खिलाफ धोखाधड़ी और आईटी एक्ट की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज हुई है। पुुलिस कमिश्नर रघुबीर लाल ने बताया कि कमिश्नरी की क्राइम ब्रांच और साइबर क्राइम पुलिस को केडीए चौराहा के जमजम अपार्टमेंट में फर्जी कॉल सेंटर की सूचना मिली थी। वहां दबिश दी गई। जाजमऊ निवासी मैनेजर अब्दुल वाहिब, चार युवतियां और सात युवक मिले।