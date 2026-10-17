कानपुर: सीएसए किसान मेले में छाईं महिला किसान, घूंघट से निकलकर अब सिखा रहीं किचन गार्डेनिंग और एक्वेरियम बनाना

कानपुर के चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (सीएसए) में चल रहे किसान मेले के दूसरे दिन महिला सशक्तिकरण की मिसाल प्रस्तुत की। घूंघट की ओट से निकल महिलाओं ने न केवल खेतों पर काम किया, बल्कि अब गांव की अन्य महिलाओं को किचन गार्डेनिंग और एक्वेरियम बनाना सिखा रही हैं।

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कानपुर देहात से आईं नीतू देवी कहती हैं कि 2017 से पति के साथ खेत में काम करने की हिम्मत जुटाई। अपनी बात रखी तो घर वाले नाराज हुए। पति का सहयोग रहा था तो इजाजत मिली लेकिन घूंघट के भीतर काम करने की। खुद खेती करने से फायदा हुआ। चार बेटियों को पढ़ा रही हैं। एक बेटी बीएड कर चुकी है। नीतू कहती हैं कि खेती से निकल कर अब गांव की महिलाओं को किचन गार्डेनिंग का काम सिखाती हैं। उनके साथ आईं उमा कहती हैं कि घर से लेकर खेत तक की जिम्मेदारी संभालती हैं। जैविक और प्राकृतिक खेती पर जोर देती हूं।