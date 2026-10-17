कानपुर: पहले 21 क्रू मेंबर्स को बचाया, फिर खुद लाइफबोट में कूदे नितिन, हॉर्मुज ड्रोन हमले की खौफनाक दास्तां

हॉर्मुज क्षेत्र में तेल टैंकर पर ड्रोन हमला हुआ, तो जहाज पर अफरातफरी मच गई। जान बचाने के लिए मर्चेंट नेवी के चीफ इंजीनियर नितिन शुक्ला ने पहले 21 क्रू मेंबर्स को लाइफबोट के जरिए सुरक्षित निकाला। फिर खुद उसमें सवार हुए। नौ अक्टूबर की शाम हुए हमले में पनामा के झंडे वाला तेल टैंकर एमटी जेम नंबर-दो तबाह हो गया। नितिन का पासपोर्ट और दूसरे जरूरी दस्तावेज भी जल गए।

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तमाम मुश्किलों के बाद शनिवार को श्याम नगर निवासी नितिन सकुशल घर पहुंचे तो परिवार ने राहत की सांस ली। मर्चेंट नेवी में 20 साल से सेवाएं दे रहे नितिन जून में तेल लेने संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) गए थे। वह एमटी जेम नंबर-दो पर चीफ इंजीनियर के पद पर तैनात थे। हॉर्मुज क्षेत्र में तनाव के बीच जहाज पर हुए हमले ने उनके सामने जान बचाने के साथियों को सुरक्षित निकालने की बड़ी चुनौती खड़ी कर दी।