Kanpur: धोखाधड़ी कर 90 लाख का लोन लेकर फरार चल रही महिला गिरफ्तार

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विजयनगर निवासी नीतू सिंह ने अनुसार, वर्ष 2021 में एसडी इंटरप्राइजेज के साझेदार सौरभ निगम और उसकी पत्नी शिखा ने फर्म में साझेदार बनाया था। जनवरी 2022 को उन्होंने साझेदारी से इस्तीफा दे दिया था। आरोप है कि फर्म से अलग होने के बावजूद उनकेे फर्जी हस्ताक्षर और दस्तावेज का प्रयोग कर एचडीएफसी बैंक की रतनलाल नगर शाखा से फर्म की नाम से ओडी खाता खुलवाया। उक्त खाते में 90 लाख रुपये का लोन ले लिया। जब वर्ष 2024 को उन्हें बैंक से नोटिस आया तो उन्हें अपने साथ हुई धोखाधड़ी की जानकारी हुई। इस पर दंपती और बैंक कर्मचारियों पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया था। थाना प्रभारी धर्मेंद्र कुमार राम ने बताया कि शिखा निगम को नोएडा से गिरफ्तार किया गया है। महिला पर 10 हजार रुपये का इनाम था।

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काकादेव पुलिस ने धोखाधड़ी कर 90 लाख रुपये का लोन लेने के बाद फरार चल रही 10 हजार की इनामी महिला शिखा निगम को नोएडा से गिरफ्तार कर लिया। मामले में महिला के पति सौरभ निगम और बैंक मैनेजर अंकित मिश्रा को पहले ही जेल भेजा जा चुका है।