कानपुर: रेल मंत्रालय के अधिकारी के घर लाखों की चोरी, पुश्तैनी जेवर और नकदी पार, जांच में जुटी पुलिस

कानपुर में बिधनू थाना क्षेत्र के बाजपुर गांव में बंद मकान का ताला तोड़कर चोरों ने रेल मंत्रालय में तैनात अनुभाग अधिकारी की मां के घर से लाखों रुपये के पुश्तैनी सोने-चांदी के जेवर और नकदी चोरी कर ली। लगातार बारिश और घर के आसपास जलभराव होने के कारण अधिकारी की 53 वर्षीय मां मकान बंद कर रिश्तेदारी में रहने चली गई थीं। करीब 22 दिन बाद घर का ताला टूटा होने और सामान बिखरा होने की जानकारी मिली। मामले में बिधनू पुलिस ने 23 अक्तूबर को प्राथमिकी दर्ज की है।

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बाजपुर मोड़, रमईपुर निवासी अपूर्व बाजपेयी दिल्ली में रेल मंत्रालय में अनुभाग अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। उनके मुताबिक, बाजपुर गांव स्थित मकान में उनकी मां राधा देवी अकेले रहती हैं। लगातार बारिश और घर के चारों ओर जलभराव होने के कारण 27 सितंबर को सुबह करीब साढ़े छह बजे उन्हें घर छोड़कर चंदन नगर की गल्ला मंडी निवासी रिश्तेदार प्रमोद तिवारी के घर जाना पड़ा था। मकान में फतेहपुर निवासी सीता नाम की युवती भी किराये पर रहती है।