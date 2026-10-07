कानपुर: आर्यन की कप्तानी में उतरेगी यूपी टीम, रिंकू सिंह समेत 16 सदस्यीय टीम घोषित, 11 अक्टूबर से होगा आगाज
Kanpur News: रणजी ट्रॉफी के आगामी सत्र के लिए यूपीसीए ने 16 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है। टीम की कमान आर्यन जुयाल को सौंपी गई है, जबकि टीम में स्टार बल्लेबाज रिंकू सिंह, यश दयाल, प्रियम गर्ग और कार्तिक त्यागी जैसे प्रमुख खिलाड़ियों को शामिल किया गया है।
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कानपुर में रणजी ट्रॉफी का खिताब जीतने के दो दशक पुराने इंतजार को खत्म करने के इरादे से उत्तर प्रदेश की टीम इस सत्र में आर्यन जुयाल की कप्तानी में मैदान पर उतरेगी। यूपीसीए ने बुधवार को 16 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया। टीम में भारतीय क्रिकेट के स्टार बल्लेबाज रिंकू सिंह के साथ करन शर्मा, प्रशांतवीर, जीशान अंसारी, यश दयाल और कार्तिक त्यागी जैसे अनुभवी और प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को जगह दी गई है।
उत्तर प्रदेश 11 अक्टूबर से राजगीर में बिहार के खिलाफ मुकाबले से अपने अभियान की शुरुआत करेगा। ग्रीन पार्क में करीब एक सप्ताह चले अभ्यास शिविर के बाद टीम को अंतिम रूप दिया गया। ज्ञानेंद्र पांडेय और राहुल सप्रू के मार्गदर्शन में टीम इस बार मजबूत प्रदर्शन के लिए तैयार है। लीग चरण में उत्तर प्रदेश सात मुकाबले खेलेगा, जिनमें तीन मैच ग्रीन पार्क स्टेडियम में होंगे।
ये है मैचों का शेड्यूल
पहले चरण में 18 से 21 अक्टूबर तक ग्रीन पार्क में गोवा से मुकाबला होगा। इसके बाद 26 से 29 अक्टूबर तक पुडुचेरी में मैच खेला जाएगा। दो से पांच नवंबर तक ग्रीन पार्क में बड़ौदा के खिलाफ मुकाबले के साथ पहले चरण का समापन होगा। दूसरे चरण में 17 से 21 जनवरी तक इंदौर में मध्य प्रदेश, 24 से 27 जनवरी तक ग्रीन पार्क में जम्मू-कश्मीर और एक से चार फरवरी तक नागपुर में विदर्भ के खिलाफ मैच होगा।
यूपी रणजी टीम: आर्यन जुयाल (कप्तान एवं विकेटकीपर), रिंकू सिंह, अभिषेक गोस्वामी, आराध्य यादव, करन शर्मा, माधव कौशिक, आदित्य शर्मा, सिद्धार्थ यादव, प्रशांतवीर, कार्तिक यादव, जीशान अंसारी, वंश चौधरी, यश दयाल, प्रियम गर्ग, अभिनंदन सिंह और कार्तिक त्यागी।