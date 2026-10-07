कानपुर: आर्यन की कप्तानी में उतरेगी यूपी टीम, रिंकू सिंह समेत 16 सदस्यीय टीम घोषित, 11 अक्टूबर से होगा आगाज

कानपुर में रणजी ट्रॉफी का खिताब जीतने के दो दशक पुराने इंतजार को खत्म करने के इरादे से उत्तर प्रदेश की टीम इस सत्र में आर्यन जुयाल की कप्तानी में मैदान पर उतरेगी। यूपीसीए ने बुधवार को 16 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया। टीम में भारतीय क्रिकेट के स्टार बल्लेबाज रिंकू सिंह के साथ करन शर्मा, प्रशांतवीर, जीशान अंसारी, यश दयाल और कार्तिक त्यागी जैसे अनुभवी और प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को जगह दी गई है।

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उत्तर प्रदेश 11 अक्टूबर से राजगीर में बिहार के खिलाफ मुकाबले से अपने अभियान की शुरुआत करेगा। ग्रीन पार्क में करीब एक सप्ताह चले अभ्यास शिविर के बाद टीम को अंतिम रूप दिया गया। ज्ञानेंद्र पांडेय और राहुल सप्रू के मार्गदर्शन में टीम इस बार मजबूत प्रदर्शन के लिए तैयार है। लीग चरण में उत्तर प्रदेश सात मुकाबले खेलेगा, जिनमें तीन मैच ग्रीन पार्क स्टेडियम में होंगे।