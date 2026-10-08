कानपुर हादसा: अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर, ड्यूटी जा रहे होमगार्ड की मौत, शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा
Kanpur News: घाटमपुर कस्बे में मूसानगर रोड स्थित ब्लॉक कार्यालय के पास 50 वर्षीय होमगार्ड को अज्ञात वाहन की जोरदार टक्कर मार दी। घायल ने सीएचसी से कानपुर रेफर किए जाने के दौरान रास्ते में ही दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।
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कानपुर में घाटमपुर कस्बे के मूसा नगर रोड स्थित ब्लॉक कार्यालय के पास अज्ञात वाहन ने सड़क पार कर रहे होमगार्ड को जोरदार टक्कर मार दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलावस्था में सीएचसी में पहुंचाया। जहां से रेफर होने पर कानपुर ले जाते समय उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया है। थाना क्षेत्र के चौबेपुर निवासी जितेंद्र कुमार (50 वर्ष) होमगार्ड थे।
मौजूदा समय वह जाजपुर पुलिस चौकी में तैनात थे। देर रात वह बाइक से ड्यूटी पर जा रहे थे। तभी मुगलरोड पार करते समय अज्ञात वाहन ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल जितेंद्र को सीएचसी पहुंचाया। जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर कर दिया।
शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा
परिजन उन्हें अस्पताल लेकर जा रहे थे, तभी रास्ते में उनकी मौत हो गई। जितेंद्र के परिवार में पत्नी विनीता, दो बेटे और एक बेटी हैं। मौत की सूचना मिलते ही परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। थाना प्रभारी मनोज सिंह भदोरिया ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। तहरीर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।