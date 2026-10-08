कानपुर हादसा: अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर, ड्यूटी जा रहे होमगार्ड की मौत, शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा

कानपुर में घाटमपुर कस्बे के मूसा नगर रोड स्थित ब्लॉक कार्यालय के पास अज्ञात वाहन ने सड़क पार कर रहे होमगार्ड को जोरदार टक्कर मार दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलावस्था में सीएचसी में पहुंचाया। जहां से रेफर होने पर कानपुर ले जाते समय उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया है। थाना क्षेत्र के चौबेपुर निवासी जितेंद्र कुमार (50 वर्ष) होमगार्ड थे।

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मौजूदा समय वह जाजपुर पुलिस चौकी में तैनात थे। देर रात वह बाइक से ड्यूटी पर जा रहे थे। तभी मुगलरोड पार करते समय अज्ञात वाहन ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल जितेंद्र को सीएचसी पहुंचाया। जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर कर दिया।