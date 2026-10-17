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उमा हत्याकांड: खुलासे के लिए बेटे-पति का होगा नार्को टेस्ट, कोर्ट से ली जाएगी अनुमति, पुलिस को है ये संदेह

Sat, 17 Oct 2026 08:56 PM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Sat, 17 Oct 2026 08:56 PM IST
सार

Kanpur News: रावतपुर थाना क्षेत्र में डेढ़ महीने पहले हुई उमा (58) की हत्या और 24 लाख रुपये के गहने लूटने के मामले का खुलासा करने के लिए पुलिस मृतका के पति शिवमंगल और बड़े बेटे अमरीश का नार्को टेस्ट करवाएगी। पुलिस को बड़े बेटे अमरीश पर हत्या का संदेह है और आशंका है कि पति भी इस साजिश से वाकिफ हैं।

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Kanpur Uma murder case Son and husband to undergo narco analysis test to uncover the truth
कानपुर उमा हत्याकांड - फोटो : amar ujala

विस्तार
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कानपुर में रावतपुर के मसवानपुर में डेढ़ माह पूर्व घर में घुसकर 58 वर्षीय उमा की हत्या कर 24 लाख के गहने लूटने के मामले में खुलासे के लिए पुलिस मृतका के बेटे और पति का नार्को टेस्ट करवाएगी। पुलिस के शक की सुई उमा के बड़े बेटे अमरीश पर टिकी है। पुलिस को यह भी संदेह है कि उमा के पति शिवमंगल भी वारदात से वाकिफ हैं, लेकिन बेटे को बचाने के लिए वह चुप्पी साधे हैं।

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डीसीपी पश्चिम एसएम कासिम आबिदी ने बताया कि शनिवार को शिवमंगल और अमरीश से नार्को टेस्ट के लिए सहमति पत्र भरवाया जाएगा। इसके बाद दोनों को गाजियाबाद ले जाकर टेस्ट कराया जाएगा। इससे हत्या में अमरीश का हाथ है कि नहीं जल्द स्पष्ट हो जाएगा। बता दें कि एक सितंबर की रात पुस्तक विक्रेता शिवमंगल की पत्नी उमा का शव कुर्सी पर मिला था।

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पिता-पुत्र ने नार्को टेस्ट की सहमति दे दी
पिता-पुत्र ने पुलिस को सूचना दी थी कि उमा की हत्या कर बदमाश 24 लाख रुपये लूट ले गए हैं। पुलिस ने आसपास के कई सीसीटीवी कैमरे खंगाले लेकिन किसी बदमाश का सुराग नहीं मिला। डीसीपी ने बताया कि पिता-पुत्र ने नार्को टेस्ट की सहमति दे दी है। शनिवार को उनसे सहमति पत्र भी भरवाया जाएगा। इसके बाद कोर्ट से अनुमति ली जाएगी।

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