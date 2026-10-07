कानपुर: एमपी के शनिश्चरा स्टेशन पर रुकेंगी गोविंदपुरी से जाने वाली दो ट्रेनें

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रेलवे क्रॉसिंग संख्या-46 से नौ दिन बंद रहेगा आवागमन

सूरजपुर-सिरसा मार्ग पर हमीरपुर रोड-यमुना साउथ बैंक सेक्शन के बीच स्थित रेलवे क्रॉसिंग संख्या-46 पर मरम्मत कार्य के चलते नौ से 18 अक्तूबर तक यह आवागमन बंद रहेगा। सीनियर सेक्शन इंजीनियर (पीवे), घाटमपुर उपेंद्र कुमार ने बताया कि समपार पर नौ अक्तूबर सुबह आठ बजे से 18 अक्तूबर शाम छह बजे तक ट्रैक की मरम्मत कराई जाएगी। इस दौरान वाहन चालक समपार संख्या-45 और 48 से होकर वैकल्पिक मार्ग का उपयोग कर सकेंगे। रेलवे ने यात्रियों और वाहन चालकों से असुविधा से बचने के लिए वैकल्पिक मार्ग अपनाने की अपील की है।

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शनिचरी अमावस्या मेले में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने नौ से 11 अक्तूबर तक मध्य प्रदेश के शनिश्चरा स्टेशन पर पांच ट्रेनों को दो-दो मिनट का अस्थायी ठहराव दिया है। इनमें गोविंदपुरी से होकर गुजरने वाली सूबेदारगंज-इंदौर द्वि-साप्ताहिक स्पेशल 04169/04170 भी शामिल है। 04169 स्पेशल ट्रेन गोविंदपुरी में सुबह 8:20 से 8:25 बजे तक और शनिश्चरा में दोपहर 1:23 से 1:25 बजे तक रुकेगी। वापसी में 04170 शनिश्चरा में सुबह 11:25 से 11:27 बजे तक ठहरेगी। इसके अलावा 04113 प्रयागराज-हुबली साप्ताहिक ट्रेन को भी अस्थायी ठहराव दिया गया है।