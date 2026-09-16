कानपुर: स्वाइन फ्लू के दो और रोगी मिले, एक बुजुर्ग और पांच साल का बच्चा संक्रमित, 40 पहुंचे एच1एन1 के केस

कानपुर शहर में स्वाइन फ्लू (एच1एन1) का प्रभाव लगातार बना हुआ है। यूनिफाइड डिजीज सर्विलांस पोर्टल के ताजा आंकड़ों के अनुसार, कानपुर में स्वाइन फ्लू के दो नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही एक अगस्त 2026 से अब तक जिले में एच1एन1 पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या बढ़कर 40 हो गई है।

विज्ञापन



ताजा मामलों में निजी अस्पताल में भर्ती 66 वर्षीय मरीज शामिल हैं, जो मधुमेह (डायबिटीज) से भी पीड़ित हैं। इसके अलावा पांच वर्षीय बच्चा भी एच1एन1 से संक्रमित पाया गया है, जिसे होम आइसोलेशन में रखा गया है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार दोनों ही मरीजों की स्थिति फिलहाल स्थिर है और वे स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं।