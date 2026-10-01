कानपुर: स्कूटी में तमंचा रखकर घूम रहे दो दोस्त, पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल, दो तमंचे और कारतूस बरामद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Thu, 01 Oct 2026 01:56 PM IST
सार
Kanpur News: जाजमऊ पुलिस ने बुधवार को चेकिंग अभियान के दौरान स्कूटी की डिकी में अवैध असलाह लेकर घूम रहे दो शातिर दोस्तों ताज आलम और कल्लू को धर दबोचा। वाजिदपुर तिराहे के पास हुई इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने स्कूटी की डिकी से दो अवैध तमंचे और दो जिंदा कारतूस बरामद किए।
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विस्तार
कानपुर में जाजमऊ पुलिस ने स्कूटी में तमंचा और कारतूस रखकर घूम रहे दो दोस्तों ताज आलम और कल्लू को चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी संजय पांडे ने बताया कि वाजिदपुर तिराहे के पास बुधवार को चेकिंग के दौरान दोनों को गिरफ्तार किया गया। उनकी स्कूटी की डिकी से दो तमंचे और दो कारतूस बरामद हुए। रिपोर्ट दर्जकर दोनों को कोर्ट के आदेश पर जेल भेजा गया।
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