कानपुर: स्कूटी में तमंचा रखकर घूम रहे दो दोस्त, पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल, दो तमंचे और कारतूस बरामद

कानपुर में जाजमऊ पुलिस ने स्कूटी में तमंचा और कारतूस रखकर घूम रहे दो दोस्तों ताज आलम और कल्लू को चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी संजय पांडे ने बताया कि वाजिदपुर तिराहे के पास बुधवार को चेकिंग के दौरान दोनों को गिरफ्तार किया गया। उनकी स्कूटी की डिकी से दो तमंचे और दो कारतूस बरामद हुए। रिपोर्ट दर्जकर दोनों को कोर्ट के आदेश पर जेल भेजा गया।

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