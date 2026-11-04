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कानपुर: वीआईपी आगमन और राजनीतिक कार्यक्रम से जाम, सड़कों पर घंटों रेंगते रहे वाहन, एम्बुलेंस भी फंसी…लोग बेहाल

Wed, 04 Nov 2026 03:11 PM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Wed, 04 Nov 2026 03:11 PM IST
सार

Kanpur News: शहर में एक राजनीतिक कार्यक्रम में वीआईपी के आगमन और त्योहार के सीजन के बीच यातायात व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। शहर के प्रमुख मार्गों पर भारी जाम लग गया, जिससे आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा।

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Kanpur Traffic gridlock caused by VIP arrivals and political events vehicles crawled for hours
राजनीतिक कार्यक्रम में आए वीआईपी, जाम से जकड़ा शहर - फोटो : amar ujala

विस्तार
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कानपुर शहर के बीचोंबीच राजनीतिक कार्यक्रम में वीआईपी के आगमन से पूरा शहर जाम से जकड़ गया। त्योहार के समय यातायात व्यवस्था ध्वस्त होने से लोग कराह उठे। रही सही कसर आस पास के इलाकों से राजनीतिक कार्यक्रम में लाई गईं बसों ने पूरी कर दीं, जिसने सड़कों को भर दिया।

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डायवर्जन के चलते जीटी रोड से वाहन मोतीझील की ओर नहीं जा सके। इसके चलते कोकाकोला चौराहा,  जरीब चौकी, अफीम कोठी पर जाम लग रहा। लोग गुमटी गुरुद्वारा से अशोकनगर की ओर बड़े तो वहां भी वाहनों की कतारें लग गई। कर्नलगंज से बजरिया होते हुए पी रोड तक लोग हलकान हो गए।

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जाम में एम्बुलेंस भी फंस गई
हालत यह रही कि लोग एक घंटे तक जहां के तहां खड़े रहे। जेके मंदिर से फजलगंज चौराहा तक पहुंचने में लोगों को डेढ़ घंटे का समय लग गया। यही हाल कालपी रोड का रहा, जिसके चलते विजयनगर तक भीषण जाम लग गया। फिलहाल स्थिति सामान्य नहीं हो सकी है। वहीं, जाम में एम्बुलेंस भी फंस गई।

 

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