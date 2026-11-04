कानपुर: वीआईपी आगमन और राजनीतिक कार्यक्रम से जाम, सड़कों पर घंटों रेंगते रहे वाहन, एम्बुलेंस भी फंसी…लोग बेहाल

कानपुर शहर के बीचोंबीच राजनीतिक कार्यक्रम में वीआईपी के आगमन से पूरा शहर जाम से जकड़ गया। त्योहार के समय यातायात व्यवस्था ध्वस्त होने से लोग कराह उठे। रही सही कसर आस पास के इलाकों से राजनीतिक कार्यक्रम में लाई गईं बसों ने पूरी कर दीं, जिसने सड़कों को भर दिया।

विज्ञापन



डायवर्जन के चलते जीटी रोड से वाहन मोतीझील की ओर नहीं जा सके। इसके चलते कोकाकोला चौराहा, जरीब चौकी, अफीम कोठी पर जाम लग रहा। लोग गुमटी गुरुद्वारा से अशोकनगर की ओर बड़े तो वहां भी वाहनों की कतारें लग गई। कर्नलगंज से बजरिया होते हुए पी रोड तक लोग हलकान हो गए।