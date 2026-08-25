कानपुर: बारावफात जुलूस को लेकर ट्रैफिक डायवर्जन, यातायात पुलिस ने जारी किया रूट प्लान, देखें वैकल्पिक मार्ग

कानपुर में बारावफात जुलूस-ए-मोहम्मदी के चलते 26 अगस्त को शहर की यातायात व्यवस्था में बड़ा बदलाव रहेगा। यातायात पुलिस ने जुलूस के मार्ग और उससे जुड़े इलाकों में दोपहर 12 बजे से कार्यक्रम समाप्त होने तक डायवर्जन का निर्णय लिया है। पूर्वी और मध्य जोन के कई प्रमुख चौराहों से वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। उन्हें वैकल्पिक मार्गों से निकाला जाएगा।

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