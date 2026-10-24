कानपुर: रामलीला परेड में आज शाम पांच बजे से डायवर्जन, छह स्थानों पर बनाई गई है पार्किंग, पढ़ें पूरी डिटेल

कानपुर: रामलीला परेड में आज शाम पांच बजे से डायवर्जन, छह स्थानों पर बनाई गई है पार्किंग, पढ़ें पूरी डिटेल
Kanpur News: रामलीला परेड में ‘संगीत की मधुर शाम, प्रभु श्रीराम के नाम’ विशेष कार्यक्रम के अवसर पर रविवार शाम पांच बजे से ट्रैफिक डायवर्जन लागू रहेगा। रामलीला के 150वें स्वर्णिम वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित इस भव्य आयोजन के चलते परेड, कारसेट और नवीन मार्केट की ओर जाने वाले मार्गों पर वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी।
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कानपुर में रामलीला परेड में ‘संगीत की मधुर शाम, प्रभु श्रीराम के नाम’ कार्यक्रम के आयोजन के मद्देनजर रविवार को शहर की यातायात व्यवस्था में बदलाव किया जाएगा। रामलीला के 150वें स्वर्णिम वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित विशेष कार्यक्रम के लिए यातायात पुलिस ने 25 अक्तूबर को शाम पांच बजे से कार्यक्रम की समाप्ति तक डायवर्जन लागू किया है। इस दौरान परेड और कारसेट की ओर जाने वाले वाहनों को वैकल्पिक मार्गों से गुजारा जाएगा। कार्यक्रम में आने वाले लोगों के वाहनों की पार्किंग के लिए छह स्थान निर्धारित किए गए हैं।
इन रास्तों से गुजरेंगे वाहन
- लालइमली चौराहा से: कारसेट परेड की ओर वाहन नहीं जा सकेंगे। इन्हें सिलवर्टन तिराहे से होकर अपने गंतव्य तक जाना होगा।
- एमजी कॉलेज चौराहा से: कारसेट और नवीन मार्केट की ओर वाहन नहीं जा सकेंगे। इन्हें सिलवर्टन तिराहा और ग्रीन पार्क चौराहे से होकर जाना होगा।
- बड़ा चौराहा से: परेड की ओर वाहन नहीं जा सकेंगे। इन्हें मेस्टन रोड और मूलगंज चौराहे से होकर अपने गंतव्य तक जाना होगा।
- चेतना चौराहा से: बड़ा चौराहा की ओर वाहन नहीं जा सकेंगे। इन्हें व्यायामशाला और मेघदूत तिराहे से होकर जाना होगा।
- मेघदूत तिराहा से: बड़ा चौराहा की ओर वाहन नहीं जा सकेंगे। इन्हें वीआईपी रोड और सरसैया घाट से होकर अपने गंतव्य तक जाना होगा।
- यतीमखाना चौराहा से: परेड की ओर वाहन नहीं जा सकेंगे। इन्हें लालइमली चौराहे की ओर से अपने गंतव्य तक जाना होगा।
- म्योरमील की ओर से: कारसेट की ओर वाहन नहीं जा सकेंगे। इन्हें एमजी कॉलेज चौराहा या भार्गव अस्पताल के रास्ते अपने गंतव्य तक जाना होगा।
- लैंडमार्क तिराहा से: परेड की ओर वाहन नहीं जा सकेंगे। इन्हें बड़ा चौराहा होकर अपने गंतव्य तक जाना होगा।
- गिलिस बाजार चौराहा और कोतवाली से: परेड की ओर वाहन नहीं जा सकेंगे। इन्हें बड़ा चौराहा या मूलगंज चौराहे से होकर अपने गंतव्य तक जाना होगा।
- मूलगंज चौराहा से: सद्भावना चौराहे की ओर वाहन नहीं जा सकेंगे। इन्हें बड़ा चौराहा होकर अपने गंतव्य तक जाना होगा।
छह स्थानों पर पार्किंग व्यवस्था
- क्रिस्टल पार्किंग, परेड चौराहा।
- चेतना चौराहे से सरसैया घाट चौराहे के बीच।
- नगर निगम इंटर कॉलेज के पास।
- एमजी कॉलेज चौराहे के पास खाली मिल की जमीन।
- उर्सला रोड के किनारे।
- जीआईसी कॉलेज पार्किंग।