कानपुर: रामलीला परेड में आज शाम पांच बजे से डायवर्जन, छह स्थानों पर बनाई गई है पार्किंग, पढ़ें पूरी डिटेल

कानपुर में रामलीला परेड में ‘संगीत की मधुर शाम, प्रभु श्रीराम के नाम’ कार्यक्रम के आयोजन के मद्देनजर रविवार को शहर की यातायात व्यवस्था में बदलाव किया जाएगा। रामलीला के 150वें स्वर्णिम वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित विशेष कार्यक्रम के लिए यातायात पुलिस ने 25 अक्तूबर को शाम पांच बजे से कार्यक्रम की समाप्ति तक डायवर्जन लागू किया है। इस दौरान परेड और कारसेट की ओर जाने वाले वाहनों को वैकल्पिक मार्गों से गुजारा जाएगा। कार्यक्रम में आने वाले लोगों के वाहनों की पार्किंग के लिए छह स्थान निर्धारित किए गए हैं।

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