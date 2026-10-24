कानपुर व्यापारी संवाद: त्योहारों पर खाद्य विभाग की सैंपलिंग और उत्पीड़न का विरोध, बोले- सड़क पर करेंगे आंदोलन

कानपुर में भारतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल की ओर से कोपरगंज स्थित कार्यालय में व्यापारी संवाद का आयोजन किया गया। इसमें प्रदेश सरकार की ओर से शुरू की गई ब्याज माफी योजना का स्वागत किया गया। दिवाली को देखते हुए खाद्य विभाग की अनावश्यक सैंपलिंग का विरोध जताया गया।

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पर्व से पहले सीएम ग्रिड सड़कों के निर्माण कराने की मांग उठाई गई। कहा गया कि यदि किसी व्यापारी का उत्पीड़न हुआ, तो सड़क पर उतरकर विरोध किया जाएगा।भारतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के प्रदेश अध्यक्ष ज्ञानेश मिश्र ने कहा कि त्योहार को ध्यान में रखते हुए व्यापारियों एवं उद्यमियों को सरकारी विभागों द्वारा जांच और नोटिस के नाम पर अनावश्यक रूप से परेशान नहीं किया जाना चाहिए।