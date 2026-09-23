कानपुर: चलती ट्रेन पर पत्थर फेंका तो खैर नहीं, जीआरपी-आरपीएफ का कड़ा रुख, आम जनता को किया जागरूक
Kanpur News: ट्रेनों पर होने वाली पत्थरबाजी की घटनाओं को रोकने के लिए आरपीएफ, जीआरपी और सिविल पुलिस की संयुक्त टीम ने जागरूकता अभियान चलाया। अधिकारियों ने फ्लीट मार्च और ट्रैक पेट्रोलिंग करते हुए पत्थरबाजी के गंभीर खतरों के प्रति सचेत किया।
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कानपुर-चंदारी रेलखंड में चलती ट्रेनों पर पत्थरबाजी रोकने के लिए आरपीएफ, जीआरपी और सिविल पुलिस ने संयुक्त जागरूकता अभियान चलाया। चंदारी रेलवे स्टेशन और सुजातगंज क्षेत्र में फ्लीट मार्च व ट्रैक पेट्रोलिंग कर लोगों, बच्चों और युवाओं को पत्थरबाजी के खतरों के बारे में बताया गया। जीआरपी थाना प्रभारी ओम नारायण सिंह ने संदिग्ध गतिविधि या पत्थरबाजी की सूचना तत्काल पुलिस को देने की अपील की।