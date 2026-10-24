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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Kanpur Third day of the Under 13 cricket camp 30 players showcase skills  coach evaluates batting and bowling

कानपुर: अंडर-13 क्रिकेट कैंप का तीसरा दिन, 30  खिलाड़ियों ने दिखाया दम, कोच ने परखीं बल्लेबाजी और गेंदबाजी

Sat, 24 Oct 2026 02:59 PM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Sat, 24 Oct 2026 02:59 PM IST
सार

Kanpur News: प्रथम सुनील तिवारी अंडर-13 इंटर एकेडमी लीग से चयनित 30 खिलाड़ियों के प्रशिक्षण शिविर के तीसरे दिन शनिवार को टी-20 मैच का आयोजन हुआ। एचबीटीयू वेस्ट कैंपस मैदान पर आयोजित इस मैच के जरिए मुख्य कोच डॉ. विकास यादव और सहायक कोच दिनेश कुमार ने युवा खिलाड़ियों की बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग कौशल का गहन मूल्यांकन किया।

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Kanpur Third day of the Under 13 cricket camp 30 players showcase skills  coach evaluates batting and bowling
अंडर-13 क्रिकेट कैंप में खेलते खिलाड़ी - फोटो : amar ujala

विस्तार
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कानपुर क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से आयोजित प्रथम सुनील तिवारी अंडर-13 इंटर एकेडमी लीग से चयनित 30 प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के कैंप में तीसरे दिन शनिवार को टी-20 मुकाबला कराया गया। एसबीटीयू वेस्ट कैंपस के मैदान पर मैच के माध्यम से खिलाड़ियों की बल्लेबाजी, गेंदबाजी और क्षेत्ररक्षण क्षमता का आकलन किया गया।

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मुख्य कोच डॉ. विकास यादव और सहायक कोच दिनेश कुमार ने खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर नजर रखी। पहली पारीमें टीम ए ने 16 ओवर में सात विकेट के नुकसान पर 98 रन बनाए। मुकाबले के दौरान कोचों ने खिलाड़ियों की तकनीक, खेल कौशल और मैदान पर प्रदर्शन को परखा।

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