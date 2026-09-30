कानपुर: नगर निगम 42 बदहाल पार्कों को संवारेगा, चार करोड़ से होगा कायाकल्प, ओपन जिम के साथ होंगी ये सुविधाएं
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Wed, 30 Sep 2026 12:18 PM IST
सार
Kanpur News: कानपुर नगर निगम शहर के बदहाल पार्कों का कायाकल्प करने जा रहा है। करीब चार करोड़ रुपये की लागत से शहर के 42 पार्कों की सूरत बदली जाएगी। टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अगले एक महीने के भीतर निर्माण व सौंदर्यीकरण का कार्य शुरू होने की संभावना है।
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विस्तार
कानपुर शहर के बदहाल पार्कों को अब गुलजार करने के लिए नगर निगम ने कवायद शुरू की है। करीब चार करोड़ की लागत से शहर के 42 पार्कों का कायाकल्प कराया जाएगा। इसके लिए टेंडर हो गए हैं और एक माह में काम शुरू होने की उम्मीद है। इन 42 पार्कों में बच्चों के लिए झूले, फुटसल फ्लोर, ओपन जिम के साथ हरियाली और बेंच की व्यवस्था भी की जाएगी।
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