कानपुर: नगर निगम 42 बदहाल पार्कों को संवारेगा, चार करोड़ से होगा कायाकल्प, ओपन जिम के साथ होंगी ये सुविधाएं

कानपुर शहर के बदहाल पार्कों को अब गुलजार करने के लिए नगर निगम ने कवायद शुरू की है। करीब चार करोड़ की लागत से शहर के 42 पार्कों का कायाकल्प कराया जाएगा। इसके लिए टेंडर हो गए हैं और एक माह में काम शुरू होने की उम्मीद है। इन 42 पार्कों में बच्चों के लिए झूले, फुटसल फ्लोर, ओपन जिम के साथ हरियाली और बेंच की व्यवस्था भी की जाएगी।

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