कानपुर: दरोगा की बेटी से मांगी 10 लाख की रंगदारी, हत्या की दी धमकी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Shikha Pandey Updated Wed, 14 Oct 2026 06:33 PM IST
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चकेरी में दरोगा की बेटी के व्हाट्सएप नंबर पर कॉल व मैसेज कर युवक ने 10 लाख की रंगदारी मांगी। विरोध करने पर हत्या की धमकी दी। पीड़िता ने चकेरी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। कोयलानगर निवासी विनोद कुमार सिंह झांसी जीआरपी में दरोगा हैं। उनकी बेटी अंजली ने पुलिस को बताया कि बीती 12 अक्तूबर को उनके व्हाट्सएप नंबर पर अंकित कुमार नाम के युवक की व्हाट्सएप कॉल व मैसेज आया। युवक ने गालीगलौज करते हुए 10 लाख की रंगदारी मांगी। पिता, मां अनीता व मामा की हत्या की धमकी दी। युवती के अनुसार युवक ने उन्हें बताया कि वह कई बार जेल जा चुका है। उसके ऊपर 12 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। थाना प्रभारी अजय प्रकाश मिश्र ने बताया कि जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।
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