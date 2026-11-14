कानपुर: कथावाचक देवकीनंदन बोले- समय की कीमत समझने वाला हो जाता कीमती

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राजा परीक्षित की कथा के संदर्भ में उन्होंने दो श्लोक सुनाए और श्रोताओं से उनका अर्थ पूछा। इसके बाद अंग्रेजी में ‘आई ईट बर्गर, पिज्जा’ कहकर पूछा कि इसे कितने लोग समझते हैं। इस पर श्रद्धालु मुस्करा दिए। उन्होंने कहा कि आज भी लोग संस्कृत की अपेक्षा अंग्रेजी अधिक समझते हैं। अंग्रेजी के गुलाम होकर खुद को सनातनी कहते हैं। उन्होंने बताया कि अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में संस्कृत का बहुत महत्व है। यह दैवीय भाषा है।देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि कलयुग के चार स्थान मदिरा, जुआ, हिंसा और वैश्यागमन हैं। इनके कारण बौद्धिक हनन होता है और व्यक्ति की बुद्धि विपरीत हो जाती है। बच्चे और बड़े माता-पिता, गुरु तथा अन्य सम्मानितजनों का अपमान करने लगते हैं। उन्होंने कहा कि देश की सभी सरकारी संस्थाओं में हिंदी में कामकाज होना चाहिए, ताकि आम नागरिक अपनी भाषा में आसानी से अपनी बात रख सकें। हिंदी राजभाषा होने के साथ सांस्कृतिक पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अपनी भाषा का सम्मान ही संस्कृति का सम्मान है।