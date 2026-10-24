कानपुर: घाटमपुर विधानसभा में विशेष अभियान, बूथों पर मुस्तैद रहे बीएलओ, निर्वाचक अधिकारी ने किया निरीक्षण

कानपुर में निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के क्रम में 218-घाटमपुर विधानसभा क्षेत्र में शनिवार को विशेष अभियान दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रों पर बूथ लेवल अधिकारी मतदाता सूची के साथ अपनी टेबुल पर मुस्तैद नजर आए।

विज्ञापन



नए अर्ह युवाओं और नागरिकों के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए चल रहे इस अभियान को लेकर प्रशासनिक अमला पूरी तरह सक्रिय दिखाई दिया। अभियान की प्रगति का जायजा लेने के लिए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अविचल प्रताप सिंह ने क्षेत्र के विभिन्न मतदान केंद्रों का औचक निरीक्षण किया।