कानपुर: 50 लाख की मेफेड्रोन के साथ तस्कर गिरफ्तार, मुंबई तक फैला है नेटवर्क, विदेशी कनेक्शन की जांच जारी

कानपुर में फजलगंज पुलिस ने 50 ग्राम मेफेड्रोन ड्रग के साथ तस्कर बाबूपुरवा के आजादनगर निवासी रिजवान अहमद को गिरफ्तार कर लिया। इसकी अंतरराष्ट्रीय कीमत 50 लाख रुपये बताई गई है। इस गिरोह का सरगना मुंबई के धारावी निवासी ख्यादुद्दीन फरार है, जिसके कनेक्शन विदेश तक हैं।

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एडीसीपी सेंट्रल डॉ. अर्चना सिंह ने बताया कि 29 अक्टूबर को जालौन के ऐरी रमपुरा गांव में डीआरआई और एटीएस की संयुक्त टीम ने छापा मारा था। इसमें गुलाब जल बनाने की आड़ में संचालित फैक्टरी को पकड़ा गया था। यहां से आरोपित महाराष्ट्र के रहने वाले संतोष आदिके उर्फ संतोष गावड़े, हमीरपुर के हेमेंद्र कुशवाहा को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।