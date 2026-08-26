कानपुर: नगर निगम में एसआईटी की जांच, फर्म रजिस्ट्रेशन और टेंडर फाइलों को खंगाला, अफसरों से हो रही पूछताछ

कानपुर नगर निगम में मचे वित्तीय घोटालों और अनियमितताओं की परतों को उधेड़ने के लिए अब एसआईटी पूरी तरह सक्रिय हो गया है। बुधवार को एसआईटी की टीम ने प्रभारी एडीसीपी डॉ. अर्चना सिंह के नेतृत्व में नगर निगम मुख्यालय स्थित मुख्य अभियंता (चीफ इंजीनियर) कार्यालय में अचानक पहुंचकर दस्तावेजों की गहन छानबीन शुरू कर दी।

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सूत्रों के मुताबिक, एसआईटी पिछले दिनों सामने आए विभिन्न विकास कार्यों के भुगतानों, टेंडर्स और फर्मों के रजिस्ट्रेशन से जुड़ी मूल फाइलों को अपने कब्जे में लेकर एक-एक पन्ने की बारीकी से जांच कर रही है। शुरुआती छानबीन के दौरान कैला देवी से जुड़े भुगतान और विकास कार्यों के दस्तावेजों में कई गंभीर अनियमितताएं और कमियां पाई गई हैं।