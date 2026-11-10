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कानपुर: उधार देने से मना करने पर दुकानदार को पीटा, रॉड से किया हमला

Tue, 10 Nov 2026 08:28 PM IST
Shikha Pandey न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Shikha Pandey Updated Tue, 10 Nov 2026 08:28 PM IST
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Kanpur: Shopkeeper beaten and attacked with a rod after refusing to provide goods on credit
बिठूर थाना - फोटो : amar ujala

बिठूर थानाक्षेत्र के पारा प्रतापपुर गांव में उधार देने से मना करने पर चार युवकों ने परचून दुकानदार वसीम को पीट दिया। आरोप है कि सलमान ने लोहे की रॉड से उनके सिर पर हमला कर दिया। पीड़ित की तहरीर पर बिठूर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है।

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वसीम गांव में ही परचून की दुकान चलाते हैं। उनका आरोप है कि रविवार देर रात अनवर, सलमान, सिफान और छोटू दुकान पर पहुंचे। चारों पर पहले से दुकान के सामान का उधार बकाया था। इसके बावजूद वे दोबारा उधार मांगने लगे। मना करने पर आरोपियों ने कुछ देर बाद उनके साथ लात-घूंसों से मारपीट शुरू कर दी। इसी दौरान सलमान ने लोहे की रॉड से उनके सिर पर वार कर दिया। मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 

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