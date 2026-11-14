कानपुर: महीनों से गायब हैं सफाई कर्मचारी, महिलाओं ने उठाई झाड़ू और फावड़ा, खुद की नालियों की साफ-सफाई

कानपुर में शिवराजपुर ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले मुस्ता गांव में ग्राम पंचायत की बड़ी लापरवाही और सफाई व्यवस्था की पोल खोलती एक तस्वीर सामने आई है। गांव में लंबे समय से सफाई कर्मचारी न आने के कारण नालियां पूरी तरह चोक हो चुकी हैं, जिससे गंदा पानी रास्तों और सड़कों पर फैला हुआ है।

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जलभराव और गंदगी के इस नरक जैसे माहौल से परेशान होकर आखिरकार गांव की महिलाएं खुद ही सड़कों पर उतर आईं और हाथों में औजार लेकर खुद ही नालियों की सफाई करने लगीं। महिलाओं का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।