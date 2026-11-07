कानपुर: बिल्हौर तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस, कुर्सियों पर बैठे रहे अधिकारी, कम संख्या में पहुंचे फरियादी

कानपुर के बिल्हौर तहसील मुख्यालय सभागार में शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। समाधान दिवस के दौरान तहसील व संबंधित विभागों के प्रशासनिक अधिकारी सभागार में मौजूद रहे और लोगों की समस्याएं सुनने के लिए उपस्थित दिखे।

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हालांकि, समाधान दिवस के दौरान फरियादियों की उपस्थिति काफी कम रही। इक्का-दुक्का फरियादी ही अपनी शिकायतें और प्रार्थना पत्र लेकर अधिकारियों के समक्ष पहुंचे, जहां एक महिला फरियादी अपनी समस्या अधिकारियों के समक्ष रखती नजर आई। प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित फरियादियों की समस्याएं सुनकर उनके निस्तारण में जुटे रहे। हालांकि, समाधान दिवस के दौरान फरियादियों की उपस्थिति काफी कम रही। इक्का-दुक्का फरियादी ही अपनी शिकायतें और प्रार्थना पत्र लेकर अधिकारियों के समक्ष पहुंचे, जहां एक महिला फरियादी अपनी समस्या अधिकारियों के समक्ष रखती नजर आई। प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित फरियादियों की समस्याएं सुनकर उनके निस्तारण में जुटे रहे।

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