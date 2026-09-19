कानपुर: बिल्हौर में संपूर्ण समाधान दिवस, एसडीएम और अन्य अधिकारियों ने सुनीं समस्याएं, उमड़ी फरियादियों की भीड़

कानपुर में बिल्हौर तहसील के विकासखंड सभागार में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में उप जिलाधिकारी मनीष कुमार यादव ने फरियादियों की समस्याएं सुनीं। इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों की शिकायतों में सर्वाधिक मामले राजस्व विभाग से संबंधित रहे।

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सभागार में शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए उप जिलाधिकारी मनीष कुमार यादव ने विभिन्न विभागों के ब्लॉक स्तरीय व तहसील स्तरीय अधिकारियों की मौजूदगी में दूर-दराज के इलाकों से आए फरियादियों की समस्याएं सुनीं।