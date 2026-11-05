कानपुर आरटीओ: चालान में शहर आगे…वसूली में पीछे, टैक्स वसूली में कन्नौज नंबर-वन, अन्य जिलों की स्थिति

कानपुर में बकाया कर जमा नहीं करने वाले व्यावसायिक वाहनों के खिलाफ परिवहन विभाग के विशेष प्रवर्तन अभियान में कार्रवाई और कर वसूली के आंकड़ों में अंतर देखने को मिला। 29 से 31 अक्तूबर तक चले अभियान में कानपुर नगर में सर्वाधिक 154 वाहनों के चालान और 31 वाहन बंद कराए गए, लेकिन कर वसूली 10.54 फीसदी ही रही।

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वहीं 13.92 फीसदी वसूली के साथ कन्नौज मंडल में पहले स्थान पर रहा। तीन दिवसीय अभियान के दौरान मंडल के छह जिलों में चौराहों और हाईवे पर वाहनों की जांच की गई। मंडल में अभियान के दौरान कुल 399 वाहनों के चालान किए गए और 127 वाहन बंद कराए गए। कन्नौज में 51 चालान करने के साथ 24 वाहन बंद किए गए।